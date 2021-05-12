НБА. «Голден Стэйт» сыграет за 8-е место с «Мемфисом», «Лейкерс» встретятся с «Новым Орлеаном» и другие матчи

В воскресенье, 16 мая, состоится последний игровой день регулярного чемпионата НБА-20/21. На паркет выйдут все 30 команд лиги.
В первом матче дня «Нью-Йорк» попытается обыграть дома «Бостон». Победа обеспечит «Никс» 4-е место на Востоке, дающее преимущество своей площадки в плей-офф. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Чуть позже «Голден Стэйт» и «Мемфис», имеющие одинаковый результат 38-33, проведут матч за 8-ю строчку в Западной конференции.
«Лейкерс» (7-е место, 41-30) и «Портленд» (6-е место, 41-30) будут заочно противостоять друг другу в борьбе за 6-ю позицию, позволяющую напрямую попасть в плей-офф. Команда Леброна Джеймса в гостях сыграет с «Новым Орлеаном», а «Портленд» Дэмиана Лилларда дома встретится с «Денвером» Николы Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 16 мая, 22.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 17 мая, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 17 мая, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 17 мая, 04.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 17 мая, 04.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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