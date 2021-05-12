НБА. «Голден Стэйт» сыграет за 8-е место с «Мемфисом», «Лейкерс» встретятся с «Новым Орлеаном» и другие матчи

В воскресенье, 16 мая, состоится последний игровой день регулярного чемпионата НБА-20/21. На паркет выйдут все 30 команд лиги.

В первом матче дня попытается обыграть дома . Победа обеспечит «Никс» 4-е место на Востоке, дающее преимущество своей площадки в плей-офф. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Чуть позже и «Мемфис», имеющие одинаковый результат 38-33, проведут матч за 8-ю строчку в Западной конференции.

«Лейкерс» (7-е место, 41-30) и (6-е место, 41-30) будут заочно противостоять друг другу в борьбе за 6-ю позицию, позволяющую напрямую попасть в плей-офф. Команда Леброна Джеймса в гостях сыграет с , а «Портленд» Дэмиана Лилларда дома встретится с «Денвером» Николы Йокича.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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