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    НБА. «Голден Стэйт» сыграет за 8-е место с «Мемфисом», «Лейкерс» встретятся с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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    В воскресенье, 16 мая, состоится последний игровой день регулярного чемпионата НБА-20/21. На паркет выйдут все 30 команд лиги.

    В первом матче дня «Нью-Йорк» попытается обыграть дома «Бостон». Победа обеспечит «Никс» 4-е место на Востоке, дающее преимущество своей площадки в плей-офф. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

    Чуть позже «Голден Стэйт» и «Мемфис», имеющие одинаковый результат 38-33, проведут матч за 8-ю строчку в Западной конференции.

    «Лейкерс» (7-е место, 41-30) и «Портленд» (6-е место, 41-30) будут заочно противостоять друг другу в борьбе за 6-ю позицию, позволяющую напрямую попасть в плей-офф. Команда Леброна Джеймса в гостях сыграет с «Новым Орлеаном», а «Портленд» Дэмиана Лилларда дома встретится с «Денвером» Николы Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Бостон
    Дата проведения
    16 мая, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Шарлотт
    Дата проведения
    16 мая, 20.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Индиана
    Дата проведения
    16 мая, 20.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Финикс
    Дата проведения
    16 мая, 21.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Мемфис
    Дата проведения
    16 мая, 22.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Хьюстон
    Дата проведения
    17 мая, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Кливленд
    Дата проведения
    17 мая, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Орландо
    Дата проведения
    17 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Майами
    Дата проведения
    17 мая, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Милуоки
    Дата проведения
    17 мая, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Даллас
    Дата проведения
    17 мая, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Лейкерс
    Дата проведения
    17 мая, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Клипперс
    Дата проведения
    17 мая, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Денвер
    Дата проведения
    17 мая, 04.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Юта
    Дата проведения
    17 мая, 04.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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