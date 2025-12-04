Александер Секулич о матче с «Игокеа»: «Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме соперника»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от игры с боснийской «Игокеа».

Главный тренер «Зенита » Александер Секулич накануне матча группового этапа Winline Basket Cup с боснийской «Игокеа» рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

«Прежде всего, мы рады быть здесь, в Баня-Луке, перед матчем с «Игокеа», который, как мы ожидаем, будет очень напряженным. Это дисциплинированная, физически крепкая команда, которая всегда играет дома с большой энергией, поэтому мы знаем, какой уровень концентрации нам потребуется с самого начала.

Для нас главное – сохранять дисциплину, контролировать темп и соответствовать физической форме «Игокеа». Если мы сплотимся и выполним план на игру, будем бороться за победу», – сказал Секулич.

