Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры»
Главный тренер «Пари НН» прокомментировал поражение от пермской «Пармы».
После выездного поражения от «Бетсити Пармы» (85:93) главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин отметил, что его команде не хватило свежести в концовке.
«Поздравляю «Парму» с победой. Мы неплохо здесь играли последний год, и сегодня неплохо начали игру. Держались три четверти, и немного нам не хватило где-то свежести, правильности принятия решений.
За четвертую четверть сделали пять потерь и не смогли ответить на агрессию «Пармы», не хватило нам размеров, проиграли подбор, но три четверти неплохо двигали мяч, двадцать четыре результативные передачи. Сыграли неплохо, но не хватило свежести в конце игры», – сказал Козин.
Следующий матч Единой лиги ВТБ «Пари НН» проведет 10 декабря дома против казанского УНИКСа.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Пари Нижний Новгород»
