Дерек Лайвли выбыл на неопределенный срок

«Даллас» не может назвать дату возвращения Дерека Лайвли.

«Даллас » объявил, что у центрового Дерека Лайвли нет четких сроков возвращения на паркет. Игрок получит несколько медицинских заключений относительно отека и дискомфорта в правой стопе.

Лайвли пропустил уже 6 последних матчей «Мэверикс», хотя изначально сообщалось, что он будет отсутствовать 7-10 дней.

В этом сезоне 21-летний центровой принял участие всего в 7 матчах и в среднем набирал 4,3 очка и 5,3 подбора за 16 минут на площадке.