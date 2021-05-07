НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Во вторник, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

Действующие чемпионы , продолжающие борьбу за выход в плей-офф, примут на своей площадке .

Восьмая команда Запада встретится с открытием сезона «Финиксом», который занимает 2-е место в конференции.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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