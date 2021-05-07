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    НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

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    Во вторник, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

    Действующие чемпионы «Лейкерс», продолжающие борьбу за выход в плей-офф, примут на своей площадке «Нью-Йорк».

    Восьмая команда Запада «Голден Стэйт» встретится с открытием сезона «Финиксом», который занимает 2-е место в конференции.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Миннесота
    Дата проведения
    12 мая, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Денвер
    Дата проведения
    12 мая, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Майами
    Дата проведения
    12 мая, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Торонто – Клипперс
    Дата проведения
    12 мая, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Бруклин
    Дата проведения
    12 мая, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Даллас
    Дата проведения
    12 мая, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Индиана – Филадельфия
    Дата проведения
    12 мая, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    12 мая, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    12 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    12 мая, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Финикс
    Дата проведения
    12 мая, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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