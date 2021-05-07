НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

Во вторник, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
Действующие чемпионы «Лейкерс», продолжающие борьбу за выход в плей-офф, примут на своей площадке «Нью-Йорк».
Восьмая команда Запада «Голден Стэйт» встретится с открытием сезона «Финиксом», который занимает 2-е место в конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 мая, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 мая, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 12 мая, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 мая, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 12 мая, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 12 мая, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 12 мая, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 12 мая, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 12 мая, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 12 мая, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 12 мая, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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