Болельщики «Партизана» освистали команду перед матчем с «Баварией»

Болельщики «Партизана» устроили акцию протеста перед матчем с «Баварией».

Болельщики «Партизана » устроили акцию протеста перед матчем 14-го тура Евролиги с «Баварией». Когда команда вышла на разминку, их встретили свистом и скандированиями имени Желько Обрадовича, недавно покинувшего клуб.

Фанаты «Партизана» требуют отставки президента Остои Мияйловича