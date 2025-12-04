Болельщики «Партизана» освистали команду перед матчем с «Баварией»
Болельщики «Партизана» устроили акцию протеста перед матчем с «Баварией».
Болельщики «Партизана» устроили акцию протеста перед матчем 14-го тура Евролиги с «Баварией». Когда команда вышла на разминку, их встретили свистом и скандированиями имени Желько Обрадовича, недавно покинувшего клуб.
Фанаты «Партизана» требуют отставки президента Остои Мияйловича
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
