Леброн Джеймс об эмоциях по поводу завершения рекордной серии: «Их нет. Мы же победили»

Джеймс не жалеет о прервавшейся рекордной серии.

Рекордная серия форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса из 1297 матчей регулярного чемпионата подряд, в которых он набирал 10 и более очков, прервалась, когда лучший бомбардир в истории НБА набрал 8 очков в победной игре против «Торонто » (123:120).

Джеймс мог попытаться выиграть матч – и продлить серию – в последней атаке, но вместо этого отдал пас Руи Хатимуре в левом углу площадки. Хатимура попал, и Джеймс вскинул руки в воздух в знак ликования.

После матча у 40-летнего ветерана спросили, какие эмоции вызывает у него завершение рекордной серии.

«Никаких. Мы же победили.

Просто нужно играть в баскетбол правильно. Ты всегда должен делать правильную передачу. Таков мой стиль. Именно так меня учили играть. И так я играл всю свою карьеру», – сказал форвард.

Серия Джеймса началась 6 января 2007 года и является с запасом самой длинной в истории НБА : на втором месте идет Майкл Джордан (866), а за ним – Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575).