Евгений Пашутин после матча с «Пари НН»: «Лучший показатель – 3 очка соперника в заключительной четверти за 9 минут»

Главный тренер «Пармы» объяснил, как команда смогла вырвать победу у «Пари НН».

«Бетсити Парма » одержала домашнюю победу над «Пари НН» (93:85), совершив впечатляющий рывок в 4-й четверти. Главный тренер пермской команды Евгений Пашутин после матча объяснил ключ к успеху грамотной оборонительной работой во 2-й половине встречи.

«Это была сложная игра, матчи с Нижним Новгородом всегда жесткие и упорные. В 1-й половине мы не успевали возвращаться в защиту, пропустили 28 и 25 очков в 1-й и 2-й четвертях. Играли больше от нападения, готовили разные формы защиты, не все получалось, и «Пари НН» нас за это наказывал. Соперник быстрее принимал решения и двигался по площадке.

В перерыве мы внесли корректировки, постарались остановить легкие мячи соперника. Лучший показатель этой работы – 3 очка соперника в заключительной четверти за 9 минут. Мы стали хорошо защищаться, играть энергично и агрессивно. Выиграли подбор: 47 на 32.

Сейчас самое главное – войти в игровой ритм, восстановиться и быть готовыми к игре с ЦСКА», – заявил Пашутин.

«Парма» подтвердила репутацию одной из сильнейших «домашних» команд лиги: в 7 матчах на своей площадке команда одержала уже 6 побед. Следующий матч в Единой лиге ВТБ команда проведет на выезде: 9 декабря ей предстоит встреча с ЦСКА.