Омер Юртсевен готов сыграть в матче с «Валенсией»
Омер Юртсвен вернулся в строй и сыграет за «Панатинаикос» в матче с «Валенсией».
Центровой «Панатинаикоса» Омер Юртсевен вернулся в строй после травмы приводящей мышцы. Игрок будет доступен для тренерского штаба в матче 14‑го тура Евролиги против «Валенсии».
В текущем сезоне Евролиги Юртсевен принял участие в 8 матчах. 27-летний баскетболист демонстрирует следующие показатели: в среднем 8,8 очка и 4,8 подбора за 17 минут на площадке.
При этом «Панатинаикос» все еще не может рассчитывать на трех игроков: форварда Джеди Османа, центровых Ришона Холмса и Александроса Самодурова.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
