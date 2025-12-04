«Партизан» обратился к болельщикам перед матчем с «Баварией»: «Не забывайте, какой ущерб могут нанести необдуманные поступки»

Матч «Партизана» против «Баварии» пройдет под особым контролем Евролиги.

«Партизан » выпустил официальное заявление накануне домашнего матча 14-го тура Евролиги против «Баварии», в котором сообщил, что игра будет проходить под особым контролем со стороны руководства лиги. Клуб призвал своих болельщиков к максимальной сдержанности во избежание серьезных санкций.

«В последние дни клуб получил несколько предупреждений о том, что сегодняшний матч будет находиться под особым контролем – как со стороны Евролиги, так и со стороны всей европейской баскетбольной общественности.

В этом сезоне клуб уже получал санкции из‑за неподобающих инцидентов на арене. Поэтому сейчас мы обращаемся к болельщикам: не забывайте, сколько усилий было приложено для получения лицензии Евролиги и какой ущерб могут нанести необдуманные и безответственные поступки.

Ради блага «Партизана» просим болельщиков не выражать свои эмоции в какой‑либо агрессивной форме», – говорится в официальном заявлении белградского клуба.

На прошлой неделе Желько Обрадович объявил о своем безоговорочном уходе с поста главного тренера «Партизана ». Это вызвало масштабную негативную реакцию и протесты болельщиков – они выступили против руководства клуба и его президента Остои Мияйловича, требуя его отставки.