Дрэймонд Грин не доиграл матч против «Филадельфии» из-за травмы стопы

Дрэймонд Грин получил повреждение в игре против «Сиксерс».

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин, прихрамывая, ушел в раздевалку под конец второй четверти во время матча с «Филадельфией», который «Уорриорс» в итоге проиграли (98:99). Вскоре было объявлено, что он не вернется на паркет из-за травмы правой стопы.

После игры Грин был в защитном ботинке и сказал ESPN, что ощущения похожи на растяжение стопы, которое он получил на прошлой неделе в матче с «Портлендом», когда на нее наступил центровой «Блэйзерс» Донован Клинган. Тогда Грин продолжил играть, испытывая боль, и сейчас заявил, что надеется и ожидает, что также сможет продолжить выступать.

«Уорриорc» завершают выездную серию играми «бэк-ту-бэк» в Кливленде и Чикаго.

Травма Грина добавилась в список проблем команды: звездный защитник Стефен Карри не поехал с командой на выездное турне, так как лечит ушиб левого бедра, из-за которого он пропустит как минимум еще два матча. В то же время форвард Джимми Батлер пропустил матч с «Сиксерс» из-за боли в левом колене.

«Уорриорс» проиграли шесть из своих последних восьми игр и впервые в этом сезоне опустились ниже 50% побед.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
