Расселл Уэстбрук отпраздновал данк жестом «6 7», вызвав гул болельщиков

Уэстбрук отметил бросок сверху вирусным жестом.

В одном из эпизодов игры против «Хьюстона » разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук перехватил мяч и забил данк без сопротивления, после чего решил его отпраздновать, вскинув вверх руки.

Болельщики гостевой арены начали гудеть в ответ, на что Уэстбрук отреагировал жестом, связанным с мемом «6 7», который не имеет определенного значения, но является очень популярным в сети.