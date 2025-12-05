Расселл Уэстбрук отпраздновал данк жестом «6 7», вызвав гул болельщиков
Уэстбрук отметил бросок сверху вирусным жестом.
В одном из эпизодов игры против «Хьюстона» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук перехватил мяч и забил данк без сопротивления, после чего решил его отпраздновать, вскинув вверх руки.
Болельщики гостевой арены начали гудеть в ответ, на что Уэстбрук отреагировал жестом, связанным с мемом «6 7», который не имеет определенного значения, но является очень популярным в сети.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости