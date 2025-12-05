Руи Хатимура о победном броске: «Леброн прямо перед этим сказал, что найдет меня передачей»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура стал автором победного броска в матче с «Торонто». После окончания игры он поделился впечатлениями об этом моменте.
«Это было невероятно. Леброн сказал мне прямо перед этим: «Я найду тебя, мяч придет к тебе». Все так и случилось.
Не знаю, как это объяснить, но в той ситуации я просто знал, что мяч прилетит ко мне, поэтому был готов. Мне пришлось представить, как я буду бросать, и все произошло именно так, как я чувствовал», – сказал Хатимура.
Решающий бросок стал единственным попаданием Хатимуры в 4-й четверти. Форвард закончил встречу с 12 очками (4 из 9 с игры) и 3 подборами.
