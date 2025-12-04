Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты
Сегодня прошли семь матчей регулярного сезона Еврокубка.
«Бахчешехир» дома проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» не смог одолеть «Лондон».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-2, Бахчешехир Турция – 6-3, Клуж Румыния – 5-4, Арис Греция – 4-5, Шленск Польша – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Манреса Испания – 3-5, Нептунас Литва – 4-5, Гамбург Германия – 0-8.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 7-1, Будучность Черногория – 6-2, Бешикташ Турция – 6-2, Тюрк Телеком Турция – 6-3, Ульм Германия – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Хемниц Германия – 3-6, Паниониос Греция – 2-6, Литкабелис Литва – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
