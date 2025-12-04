  • Спортс
Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты

Сегодня прошли семь матчей регулярного сезона Еврокубка.

«Бахчешехир» дома проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» не смог одолеть «Лондон».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-2, Бахчешехир Турция – 6-3, Клуж Румыния – 5-4, Арис Греция – 4-5, Шленск Польша – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Манреса Испания – 3-5, Нептунас Литва – 4-5, Гамбург Германия – 0-8.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 7-1, Будучность Черногория – 6-2, Бешикташ Турция – 6-2, Тюрк Телеком Турция – 6-3, Ульм Германия – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Хемниц Германия – 3-6, Паниониос Греция – 2-6, Литкабелис Литва – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
