«Анадолу Эфес» интересуется Сэйбеном Ли
«Анадолу Эфес» проявляет интерес к разыгрывающему «Олимпиакоса» Сэйбену Ли.
По информации инсайдера Маттео Андреани, «Анадолу Эфес», оставшийся без лидера Шейна Ларкина на два месяца, проявляет активный интерес к американскому разыгрывающему «Олимпиакоса» Сэйбену Ли.
В этом сезоне Евролиги 26-летний баскетболист сыграл 8 матчей, набирая в среднем 4,3 очка и 1,6 передачи за 13 минут игрового времени.
При этом Андреани подчеркивает: несмотря на интерес к Ли, клуб пока сосредоточен на другой задаче – поиске нового главного тренера после увольнения Игора Кокошкова.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
