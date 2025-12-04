«Анадолу Эфес» интересуется Сэйбеном Ли

«Анадолу Эфес» проявляет интерес к разыгрывающему «Олимпиакоса» Сэйбену Ли.

По информации инсайдера Маттео Андреани, «Анадолу Эфес », оставшийся без лидера Шейна Ларкина на два месяца , проявляет активный интерес к американскому разыгрывающему «Олимпиакоса » Сэйбену Ли .

В этом сезоне Евролиги 26-летний баскетболист сыграл 8 матчей, набирая в среднем 4,3 очка и 1,6 передачи за 13 минут игрового времени.

При этом Андреани подчеркивает: несмотря на интерес к Ли, клуб пока сосредоточен на другой задаче – поиске нового главного тренера после увольнения Игора Кокошкова.