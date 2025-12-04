Winline Basket Cup. «Зенит» победил «Игокеа» благодаря трехочковому Трента Фрэйзера на последних секундах
Сегодня прошел один матч Winline Basket Cup.
Российский «Зенит» обыграл боснийскую «Игокеа» в рамках внутрисезонного Кубка от Единой лиги ВТБ.
Групповой этап
Группа А
Положение команд: Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.
Группа Б
Игокеа – Зенит – 80:83 (25:19, 18:22, 21:22, 16:19)
ИГОКЕА: Бриин (24), Симанич (11).
ЗЕНИТ: Шаманич (15), Вонле (14), Жбанов (12).
4 декабря. 21.00
Положение команд: Зенит – 2-1, УНИКС – 1-0, Уралмаш – 1-1, Игокеа – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
