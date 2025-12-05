44 очка и 10 передач Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича справиться с «Торонто»
Ривз помог «Лейкерс» одолеть «Торонто», набрав 44 очка.
В отсутствие звездного защитника Луки Дончича, который пропускал матч по личным причинам, защитник Остин Ривз продемонстрировал выдающиеся бомбардирские навыки, набрав 44 очка (22 из них в третьей четверти)
Ривз реализовал 13 из 21 броска с игры, 5 из 11 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Также на счету 27-летнего защитника 5 подборов и 10 передач при 5 потерях.
Со стороны «Рэпторс» выделялся форвард Скотти Барнс, остановившийся в шаге от трипл-дабла: 23 очка, 11 подборов, 9 передач.
«Лейкерс» победили благодаря трехочковому броску Руи Хатимуры под сирену – 123:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости