44 очка и 10 передач Остина Ривза помогли «Лейкерс» без Луки Дончича справиться с «Торонто»

Ривз помог «Лейкерс» одолеть «Торонто», набрав 44 очка.

В отсутствие звездного защитника Луки Дончича , который пропускал матч по личным причинам , защитник Остин Ривз продемонстрировал выдающиеся бомбардирские навыки, набрав 44 очка (22 из них в третьей четверти)

Ривз реализовал 13 из 21 броска с игры, 5 из 11 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Также на счету 27-летнего защитника 5 подборов и 10 передач при 5 потерях.

Со стороны «Рэпторс» выделялся форвард Скотти Барнс , остановившийся в шаге от трипл-дабла: 23 очка, 11 подборов, 9 передач.

«Лейкерс » победили благодаря трехочковому броску Руи Хатимуры под сирену – 123:120.