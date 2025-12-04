Ваня Маринкович: Желько Обрадович сказал мне продолжать бороться за клуб.

Капитан «Партизана » Ваня Маринкович накануне матча 14‑го тура Евролиги с «Баварией» заявил, что команда фокусируется на игре, несмотря на сложную неделю.

«Атмосфера хорошая – по крайней мере, настолько, насколько это возможно. Как ни тяжело было, мы должны думать о «Баварии», хотя понимаем: сейчас мало кто сосредоточен на баскетболе. Я ожидаю, что арену заполнят до отказа, несмотря ни на что. Призываю болельщиков поддерживать нас, как они это делали раньше – если они будут с нами, все будет хорошо.

Я на связи с Желько с тех пор, как все произошло. Я высказал ему свое мнение обо всем этом, поблагодарил его за то, что он вернул меня в «Партизан». Он сказал мне продолжать бороться за клуб и поблагодарил за наше сотрудничество. Как ни трудно, мы должны оставаться сосредоточенными на баскетболе. Это непросто, но у нас нет другого выбора», – подытожил Маринкович.

