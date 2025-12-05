Видео
35 очков и спасительный блок-шот Тайриза Макси позволили «Филадельфии» одолеть «Голден Стэйт»

Макси помог «Сиксерс» победить «Уорриорс», набрав 35 очков.

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси стал самым результативным игроком матча против «Голден Стэйт» и автором решающего блок-шота на последних секундах.

25-летний баскетболист реализовал 13 из 27 бросков с игры, 4 из 10 из-за дуги и 5 из 5 с линии. На его счету также 3 подбора, 2 передачи при 3 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Макси смазал важный бросок на последних секундах встречи, но защитник Ви Джей Эджкомб добавил мяч в кольцо и вывел «Сиксерс» вперед (99:98). 

Защитник Де’Энтони Мелтон мог спасти «Голден Стэйт», но его бросок после длинной передачи на последней секунде накрыл Макси. 

В составе «Уорриорс», которые без своих травмированных лидеров Стефена Карри, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина вернулись в игру с «-24», самым результативным стал защитник Пэт Спенсер – 16 очков (5 из 8 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
