Леброн Джеймс уселся на скамейку в концовке, думая, что «Лейкерс» возьмут тайм-аут, Остин Ривз набрал два очка против троих

Джеймс сел отдыхать слишком рано.

За 49 секунд до конца матча против «Лейкерс » форвард «Торонто » Брэндон Ингрэм вывел свою команду вперед (120:118).

В этот момент баскетболисты «Лос-Анджелеса», как показалось, бросили играть, ожидая свистка арбитров на тайм-аут. Звездный форвард Леброн Джеймс уже занял свое место на скамейке, но игра так и не остановилась. Защитник Остин Ривз не растерялся и пошел в проход под кольцо против трех соперников, набрав 2 важнейших очка.

Встреча закончилась победным броском Руи Хатимуры с передачи Джеймса – 123:120.