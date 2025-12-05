Леброн Джеймс уселся на скамейку в концовке, думая, что «Лейкерс» возьмут тайм-аут, Остин Ривз набрал два очка против троих
Джеймс сел отдыхать слишком рано.
За 49 секунд до конца матча против «Лейкерс» форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм вывел свою команду вперед (120:118).
В этот момент баскетболисты «Лос-Анджелеса», как показалось, бросили играть, ожидая свистка арбитров на тайм-аут. Звездный форвард Леброн Джеймс уже занял свое место на скамейке, но игра так и не остановилась. Защитник Остин Ривз не растерялся и пошел в проход под кольцо против трех соперников, набрав 2 важнейших очка.
Встреча закончилась победным броском Руи Хатимуры с передачи Джеймса – 123:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости