  • Джейсон Тейтум хочет сыграть со своим сыном в НБА: «Я легко смогу провести еще 10 лет. Было бы круто»
Джейсон Тейтум хочет сыграть со своим сыном в НБА: «Я легко смогу провести еще 10 лет. Было бы круто»

Тейтум думает, что легко продержится в НБА до прихода в нее своего сына.

 Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум считает, что он и его сын Дьюс, которому недавно исполнилось восемь лет, могут стать следующей парой отец-сын в лиге. 

«Ему исполнилось восемь, мне 27. То есть все сводится… черт, смогу ли я играть еще 10 лет? Я легко смогу это сделать. Так что если все сложится, это было бы круто», – сказал Тейтум.

Сейчас форвард «Селтикс» активно занимается реабилитацией после разрыва ахилла, рассчитывая на возвращение к финальным этапам сезона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
