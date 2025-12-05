Джейсон Тейтум хочет сыграть со своим сыном в НБА: «Я легко смогу провести еще 10 лет. Было бы круто»
Тейтум думает, что легко продержится в НБА до прихода в нее своего сына.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум считает, что он и его сын Дьюс, которому недавно исполнилось восемь лет, могут стать следующей парой отец-сын в лиге.
«Ему исполнилось восемь, мне 27. То есть все сводится… черт, смогу ли я играть еще 10 лет? Я легко смогу это сделать. Так что если все сложится, это было бы круто», – сказал Тейтум.
Сейчас форвард «Селтикс» активно занимается реабилитацией после разрыва ахилла, рассчитывая на возвращение к финальным этапам сезона.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
