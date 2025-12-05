Представители Янниса Адетокумбо связывались с «Чикаго» по поводу потенциального обмена, клуб ответил отказом (Fox News)

«Чикаго» отказался от переговоров по обмену Янниса Адетокумбо.

По информации инсайдера Fox News Лу Канеллиса, суперзвезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо проявлял интерес к переходу в «Чикаго», однако клуб отказался от возможной сделки.

«Могу сказать вам, что Яннис и его представители сами вышли на «Буллс» по поводу потенциального обмена, и «Буллс» ответили, что не заинтересованы.

Они не захотели разрушать свое молодое ядро или менять тот курс, который они наметили с вице-президентом по баскетбольным операциям Артурасом Карнишовасом и генменеджером Марком Эверсли», – заявил Канеллис.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что Яннис Адетокумбо начал переговоры с «Милуоки» о своем будущем, и решение будет принято в ближайшие недели.

«Чикаго » в последних 14 играх имеет результат 3-11 и занимает 9-12 место в Восточной конференции.