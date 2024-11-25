Что затмил титул Ферстаппена: доминирование «Мерседеса», терки в «Феррари», 11-я команда «Ф-1»

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю – теперь в новом формате. В этом выпуске: новый титул Ферстаппена и все, что из-за него осталось на втором плане.

Ферстаппен – четырехкратный!

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прибил интригу сезона-2024 удивительной победой в Бразилии, а на Гран-при Лас-Вегаса поставил точку – пятого места хватило для завоевания четвертого чемпионства подряд . Столь титулованных гонщиков в истории «Формулы-1» лишь шестеро, вот сравнение Макса с легендами .

Чемпионство в зачете пилотов стало восьмым в истории «Ред Булл», команда обогнала «Уильямс». На вечеринке Ферстаппен заявил, что выиграл бы титул в «Макларене» «гораздо быстрее» , а также стал бы чемпионом за рулем «Мерседеса»-2021. Смелое заявление! Соперник по тому памятному сезону Льюис Хэмилтон ответил, непобедим ли Ферстаппен: «Зависит от того, будет ли снова преимущество в 1,5 секунды на старте сезона у «Ред Булл» .

Главный конкурент нидерландца – Ландо Норрис из «Макларена» – поздравил друга , но заявил, что сезон получился для Макса «относительно простым» .

А еще чемпион показал особый шлем – с золотыми деталями и четырьмя звездами . Видимо, его Ферстаппен будет использовать на двух оставшихся Гран-при.

Разгром и доминирование в исполнении «Мерседеса»

Гонку выиграл Джордж Расселл (квалификацию тоже), Хэмилтон прорвался на второе место с десятого и помог «Мерседесу» сделать дубль (всего второй с 2020 года и первый в сезоне). На тех же позициях пилоты финишировали в Бельгии, но тогда Джорджа дисквалифицировали за недовес болида.

«Мы действительно разгромили всех, доминировали», – откровенничал после финиша босс Тото Вольфф.

Хэмилтон, ставший гонщиком дня , отметил, что без неудачной квалификации ему «было бы проще простого» . Расселл хотел отпразновать победу прыжком в фонтан, но передумал .

Очень жарко в борьбе за Кубок конструкторов и между напарниками по «Феррари»

«Хочется врезать по лицу тем, кто говорит, что «Макларен» уже выиграл Кубок конструкторов», – заявил Зак Браун перед Гран-при Лас-Вегаса.

Босс «Макларена» оказался чертовски прав: после посредственного этапа в США отрыв от «Феррари» сократился до 24 очков . «Ред Булл», несмотря на чемпионство Ферстаппена, выступил даже хуже «Макларена» и теперь отстает на 53 балла. Велика вероятность, что уже в это воскресенье, за гонку до конца сезона, чемпионы мира досрочно выпадут из борьбы.

Здесь все расклады в личном и командном зачетах .

Но не помешает ли Скудерии конфликт между Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом? Шарль матом высказался о действиях партнера, который нарушил командные договоренности, совершил обгон после пит-стопа монегаска и завоевал подиум. Возможно, последний за долгое время – Карлос в 2025-м переходит в «Уильямс».

Сайнс отказался комментировать эпизод , назвав его «внутренним делом», босс Фредерик Вассер заверил, что проблем не будет . Звучит как обычный день в «Феррари».

Насладиться радио Леклера можно здесь:

«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

11-я команда все-таки будет в «Ф-1» – но не совсем «Андретти»

Портал Racingnews365 выдал инсайд о том, что «Ф-1» согласилась на расширение чемпионата до 11 коллективов уже в 2026-м , затем новость подтвердили все статусные автоспортивные издания.

Весь последний год «Андретти» билась за право выступать в «Ф-1», получила одобрение ФИА, заручилась поддержкой американских властей, но так и не добилась результата.

То, что 11-я команда все-таки появится, связано с уходом из компании Майкла Андретти , сообщил Sky Sports. По всей видимости, новый коллектив будет соревноваться как «Кадиллак».

Как дела в борьбе Переса, Колапинто и Цуноды за место в «Ред Булл»?

Отец Серхио Переса выдал невероятные заявления о том, что сын является «самым известным человеком в мире», запустившим революцию , а его критик Ральф Шумахер – то ли журналист, то ли женщина, то ли мужчина и, возможно, «был влюблен» в Чеко. Пилот «Ред Булл» назвал ошибкой слова папы о Ральфе.

Разговоры об уходе Переса из «Ред Булл» снова набирают обороты. В Вегасе Серхио в шестой раз за сезон не попал во второй сегмент квалификации , советник Гельмут Марко пообещал решение после Гран-при Абу-Даби .

Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто, которому прочили место в «Ред Булл», попал в аварию в квалификации и испытал перегрузку более 50G .

Юки Цунода из «РБ» тем временем уже не знает, как получить повышение, но обещает и дальше «уничтожать» напарников . В Лас-Вегасе японец финишировал выше и Переса, и Лиама Лоусона, и Колапинто, хотя мог и не выступить – его чуть не отправили домой на границе США .

Кратко: прощания российских пилотов, долгожданный титул Невилля, новости стиля

«Ламборгини», за которую выступал Даниил Квят, покинула WEC . А Роберт Шварцман попрощался с «Феррари» , где был резервным пилотом. Ранее стало известно, что гонщик, в последнее время выступавший под израильским флагом, продолжит карьеру в «Индикаре».

Тьерри Невилль стал чемпионом мира по ралли после аварии и схода Отта Тянака на заключительном этапе в Японии. Невилль пять раз завершал сезон вторым.

«Ред Булл» пришлось резать крылья перед гонкой в Вегасе , ФИА ужесточила технические правила по наводке чемпионов.

Стиль в «Ф-1»: «Альпин» показала «полностью розовую» машину на конец сезона, «Феррари» – комбинезоны, вдохновленные пустыней Мохаве .

Чего ждать в ближайшие недели?

Сезон «Ф-1» завершится Гран-при Катара (29 ноября – 1 декабря) и Абу-Даби (6-8 декабря). Обладатель Кубка конструкторов определится, скорее всего, в последней гонке 2024 года, у Норриса есть шанс стать вице-чемпионом досрочно – хоть какое-то утешение.

Следующие два этапа «Ф-1» проведет вместе с «Формулой-2», где ничего не понятно в борьбе за титул между Габриэлем Бортолето и Изаком Аджаром.

Что еще осталось за кадром на Гран-при Лас-Вегаса?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Bierens de Haan, Chris Graythen