Льюис Хэмилтон о прорыве с 10-го на 2-е: «Было бы проще простого, если бы я сделал свою работу в квалификации»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стартовал десятым на Гран-при Лас-Вегаса и закончил заезд вторым, уступив лишь напарнику Джорджу Расселлу.
«Отличная гонка. Прежде всего должен поздравить Макса [Ферстаппена] с победой в чемпионате за несколько гонок до конца.
Если я бы сделал свою работу вчера, сегодня было бы проще простого. Но все в порядке. Было весело прорываться с десятой позиции. Команда проявила себя фантастическим образом.
Мы не знаем, почему оказались настолько быстрыми в этот уик-энд, но ощущения в болиде были как никогда хорошими, поэтому я благодарен за то, что поучаствовал в данной работе.
Если машина будет такой в следующих гонках, думаю, мы окажемся в хорошем положении и попробуем бросить вызов лидерам.
Борьба в чемпионате завершена, так что теперь надо просто атаковать и финишировать как можно выше», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен финишировал 5-м и завоевал титул
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