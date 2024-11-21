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Юки Цунода: «Меня чуть не отправили домой на границе США, допрашивали 2-3 часа. Может, я не выглядел как пилот «Ф-1»

Цуноду едва не развернули на границе перед гонкой в Лас-Вегасе.

Гонщик «РБ» Юки Цунода сообщил, что при пересечении границы США столкнулся с проблемами и был вынужден провести многочасовую беседу.

«К счастью, меня впустили после пары обсуждений. Ну, на самом деле после многочисленных обсуждений. Но да, меня чуть не отправили домой. Сейчас все хорошо, я здесь.

Я сделал визы и все такое. Это же третья трасса [в США], так? Перед гонкой на предыдущем автодроме все прошло гладко. Немного странно, что меня остановили и провели настоящий допрос. К счастью, он не продлился более двух-трех часов. Мы не в первый раз приезжаем сюда в этом году. Я многое слышал, но, надеюсь, что все будет хорошо в будущем – и гладко.

Я летел с физиотерапевтом, но на контроле вы проходите по отдельности. [Пограничник] посадил меня в комнату, и мы провели беседу.

«Могу я привести человека, с которым летел? Может, он немного поможет объяснить обо мне, о ситуации – я [пилот] «Формулы-1». Но мне не позволили. Не позволили привести друга и даже кому-то позвонить.

Я хотел позвонить команде или в «Формулу-1». Может, этот человек помог бы мне, но в той комнате ты не можешь ничего сделать», – сказал Юки перед Гран-при Лас-Вегаса.

Цунода ответил, мог ли пограничник не поверить, что собеседник является гонщиком «Ф-1»:

«Возможно. Я был в пижаме, так что, может, не выглядел как пилот «Ф-1».

Уверен, [сотрудник таможни] знал. Когда мы разговаривали, он даже спросил о зарплате и тому подобном.

Если я что-то скажу, то, кажется, будут еще проблемы. Надеюсь, все разрешится. К счастью, [в итоге] я прошел без проблем».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЮки Цунода
logoРБ
logoФормула-1
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