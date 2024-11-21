Юки Цунода: «Меня чуть не отправили домой на границе США, допрашивали 2-3 часа. Может, я не выглядел как пилот «Ф-1»
Гонщик «РБ» Юки Цунода сообщил, что при пересечении границы США столкнулся с проблемами и был вынужден провести многочасовую беседу.
«К счастью, меня впустили после пары обсуждений. Ну, на самом деле после многочисленных обсуждений. Но да, меня чуть не отправили домой. Сейчас все хорошо, я здесь.
Я сделал визы и все такое. Это же третья трасса [в США], так? Перед гонкой на предыдущем автодроме все прошло гладко. Немного странно, что меня остановили и провели настоящий допрос. К счастью, он не продлился более двух-трех часов. Мы не в первый раз приезжаем сюда в этом году. Я многое слышал, но, надеюсь, что все будет хорошо в будущем – и гладко.
Я летел с физиотерапевтом, но на контроле вы проходите по отдельности. [Пограничник] посадил меня в комнату, и мы провели беседу.
«Могу я привести человека, с которым летел? Может, он немного поможет объяснить обо мне, о ситуации – я [пилот] «Формулы-1». Но мне не позволили. Не позволили привести друга и даже кому-то позвонить.
Я хотел позвонить команде или в «Формулу-1». Может, этот человек помог бы мне, но в той комнате ты не можешь ничего сделать», – сказал Юки перед Гран-при Лас-Вегаса.
Цунода ответил, мог ли пограничник не поверить, что собеседник является гонщиком «Ф-1»:
«Возможно. Я был в пижаме, так что, может, не выглядел как пилот «Ф-1».
Уверен, [сотрудник таможни] знал. Когда мы разговаривали, он даже спросил о зарплате и тому подобном.
Если я что-то скажу, то, кажется, будут еще проблемы. Надеюсь, все разрешится. К счастью, [в итоге] я прошел без проблем».
Команда «РБ» представила особую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса
Юки Цунода: «Мог выйти на 1-е место в Бразилии без красных флагов»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий