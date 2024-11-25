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Льюис Хэмилтон: «Непобедим ли Ферстаппен? Зависит от того, будет ли снова преимущество в 1,5 секунды на старте сезона у «Ред Булл»

Хэмилтон порассуждал о том, является ли Ферстаппен непобедимым.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил выступления соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в 2024 году и поздравил его с четвертым титулом после Гран-при Лас-Вегаса.

«Он выступал фантастически. Он не допускал никаких ошибок, каждый раз приносил результат, зарабатывал каждое очко, которое мог заработать. Он и его команда сработали лучше всех – опять, в четвертый раз подряд.

В какой-то момент, безусловно, борьба стала захватывающей. Думаю, в следующем году победить [Ферстаппена и «Ред Булл»] будет тяжело, ведь они наверняка начали разрабатывать новую машину раньше. Но да, очень рад за него», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон ответил на вопрос, является ли Ферстаппен непобедимым в преддверии следующего сезона:

«Зависит от того, будет ли у команды снова преимущество в полторы секунды в первой гонке, как случилось в этом году».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМерседес
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