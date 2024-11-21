Гран-при Вегаса бесил и смешил люками, ценами, блоком гонки «Ф-1» от местных… Теперь еще суровее?

Смотрим, что изменилось.

«Формула-1» возвращается в Вегас на открытие финала сезона из последних трех Гран-при. Финансово серия сорвала банк: Макс Ферстаппен может оформить четвертый титул именно в столице грехов США, а значит, уже подготавливаются масштабные вечеринки и празднества – и в стане «Ред Булл», в паддок-клабе, и во всех отелях-партнерах с билетами миллионной стоимости. На эти выходные Вегас буквально станет тусовочным центром всего мира с огромным запросом на посещение (последний квиток ушел уже месяцы назад, остались только вип-программы): ведь даже если Макс не оформит титул, высочайшая вероятность события двигает публику подключиться, поучаствовать и говорить потом внукам «а я там был!»

И верстке календаря идея такой возможности словно закладывалась в структуру, ведь именно этап в Вегасе империя-владелец «Ф-1» «Либерти Медиа» организует и промотирует самостоятельно – через собственного концертного оператора Live Nation и в содружестве с местной ассоциацией туризма, казино и отелей LVCVA. Более того, здание гаражей, паддока, всех офисов и части трека – собственность «Либерти»: на возведение и подготовку первого этапа компания суммарно ввалила $835 мл н!

Потому первый Гран-при на улицах Города Грехов превращался в важнейший для бизнес-модели «Ф-1»: серия изучала, потянет ли самостоятельное промоутерство таких событий и сможет ли вообще на них заработать. И сработало – выручка и прибыль за 2023-й побили личные исторические рекорды, а суперуспешный квартал связали именно с Гран-при Вегаса !

И бизнес-уроки вынесены: «Либерти» осознала, что для каждого Гран-при такие инвестиции не потянет, но опыт определенно переносим – с тем же подходом в кэш-машину можно превратить любое окологоночное шоу.

Следующим шагом стал новый грандиозный эксперимент: «Ф-1» с той же промоутерской и организаторской командой решился на общую предсезонную презентацию всех команд и гонщиков на лондонской О2 Арене вместимостью 18 тысяч зрителей. Билеты стоимостью от 58 до 120 фунтов расхватали за час – одним только голые подсчеты показывают потенциальную выручку не менее $2 млн. И это без учета динамического ценообразования, вип-проходок, и специальных гостей команд в их зоны гостеприимства и размещения. Так что «сверху» ожидается еще около 2 тысяч «закулисников».

Грандиозный успех Гран-при привел и к расширению спонсорского инструментария с суммой контрактов. Лучший и самый показательный пример – сделка с производителем батареек Duracell по брендированию зон DRS (да, внезапно «Ф-1» зарабатывает теперь даже на таком!)

И без потенциального титула Ферстаппена гоночная вечеринка в Вегасе превратилась в настоящую кэш-машину, а потенциальными чемпионскими чествованиями (вероятно, ежегодными) заработки «Ф-1» взмоют в космос быстрее нового шаттла SpaceX.

Но как насчет самого города? По нему же тоже ударило?

Влияние на город: отельеры рады, политики и местные возненавидели «Ф-1»

Цифры доказывают: экономически этап чемпионата мира действительно пошел городу в плюс: посетители в среднем тратили в 3,6 раза больше, чем негоночный гость Вегаса в то же время, привлечено 145 тысяч новых уникальных посетителей именно в дни Гран-при, потративших свыше $4000 в среднем в день на человека. Только за неделю Гран-при посетители города суммарно произвели потребительских трат на $561 млн.

Общее число продаж билетов – с учетом всех партнерских билетных, отельных, командных программ и паддок-клаба – составило 315 тысяч.

Отчет Комиссии Невады по азартным играм зафискировал выручку в $821 млн в казино на главной улице города за 4 дня Гран-при – по которой и проходила гонка и на которую пришлась вся основная туристическая билетная программа по просмотру заезда из люксового заведения. Это увеличение на 22,6% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

Общий экономический эффект Гран-при в городе оценили в $1,3 млрд ВВП, а прямые и косвенные дополнительные налоги – в сумму до $100 млн. И это не говоря о косвенных эффектах еще на стадии вложения 835 млн в сделки с недвижимостью, масштабное капитальное строительство, реновацию многих улиц – по экономическим мультипликаторам весь эффект на ВВП Вегаса в разы выше.

Отельеры и городские казначеи в восторге, но средний и мелкий бизнес вместе с обычными людьми возненавидели «Ф-1» еще до ее начала – ведь для перекладки асфальта, возведения мостов и барьеров, а также строительства гаражей, Plaza, офисов и собственных клубов серия перекрывала и перекапывала отдельные секции города шесть месяцев подряд. Хаос с трафиком разорвал «обычную» жизнь города и рутину тех, кто занимается обслуживанием туристов, и подорвал дорожно-транспортное сообщение: таксистам стало невозможно работать.

В итоге частое мнение местных сводилось к фразам «Высокомерное и дерзкое вожделение к городским гонкам поражает. Надеюсь, гонка в Вегасе обанкротит «Ф-1» .

Но особенно взбесили местных жителей и малый бизнес помехи обзору – «Ф-1» твердо решила не допустить нелицензионного просмотра гонки с мостов и заведений, не оплативших лицензионные взносы – и закрыла все пленкой, а также решетками (чтобы пленку не срывали) и яркими раздражающими прожекторами.

Многим отелям, барам и ресторанам вдоль трека без членства в LVCVA и участия в партнерской программе даже рассылали прайс с требованиями выплатить миллионные лицензионные взносы (по 1500 долларов с посетителя в день – для клубов на 1500 мест с ограниченным доступом к крышам и террасам ценник доходил до $2,25 миллиона). В случае отказа им обещали сильные световые помехи из яркой рекламы прямо в окна и судебные иски .

В основном заведения выбрали ограничение доступа на крыши и договорились о частичных выплатах – перенеся суммы в чеки для посетителей.

Но многие люди все-таки умудрились посмотреть гонку с парковок и балконов без оплаты:

И все равно собирались на мостах, срывая пленки –17 января мэрия даже приняла местный закон против остановок: чтобы люди не собирались в огромные толпы, не перегружали конструкции и не создавали угрозы обрушений.

Также у местных вызвали дикую ненависть огромные цены за билеты: самый дешевый на медиадень стартовал со 148 долларов (из-за доступа к церемонии открытия с концертами, музыкантами и шоу-представлением всех пилотов), 500 долларов на квалификационный день и 1060 долларов – самого дешевого варианта на гонку. Трехдневные пакеты обходились уже в в 1500 долларов – и вплоть до 5000 за хорошие трибуны, 6000 за доступы в «базовые» клубы и вплоть до миллиона по партнерским программам с командами, отелями, казино и прочими заведениями. В 5-10 раз дороже средней гонки календаря !

Общественное недовольство даже перелилось на политический уровень: пострадавшие бизнесы пошли в суд за компенсацией неполученной выручки. В ответчиках они указали не только «Ф-1», но и пустившие гонки в город министерства – а с учетом грядущих выборов пришлось реагировать. Мэрия пригрозила серии не продлить контракт на проведение этапа , если на этот раз время подготовки не срежут, цены не снизят, а кошмар с трафиком продолжится.

А еще были и смешные моменты: при подготовке этапа совсем забыли про нестандартные американские канализационные люки – и один такой разнес болид Карлоса Сайнса всего через 8 минут после начала первого заезда .

Пришлось останавливать серию тренировок на много часов, вынимать, проверять, заваривать и бетонировать все люки. В черте трассы их 140 штук, на полотне – 30, потому работникам трека выпало много работы!

20 человек, 8 машин, специальная компания – все они восстанавливали трек половину американской ночи. Итог: килотонны мемов и подначиваний, а еще судебные иски от зрителей, которых после закрытия трибун выгоняли с полицией . Полное фиаско первого дня, перекрытое только триумфом последовавших.

Что-то изменилось?

С властями удалось договориться – через принятие в LVCVA представителей мэрии и ввода «профсоюза отельеров» и в число полноценных сопромоутеров, и в число «партнеров Гран-при». Теперь у представителей всех решающих сторон есть если не право голоса, то хотя бы место за столом для обсуждений спорных моментов. Так что теперь все происходящее на городской трассе точно согласовано и подтверждено.

Проявились ли изменения в реальной жизни?

Австралийский фотограф Ким Ильман с постоянным доступом в паддок «Ф-1» приехал на трек за неделю до гонки, прошелся во всем спорным моментам и даже поговорил с местными:

Кажется, ситуация стала еще суровее. Например, вместо завешивания обзора пленками теперь на мостах жесткие металлические листы – их точно не прорвешь!

Что думают местные, которым перекрытия дорог, изменение трафика и проходимости и попадание в «закрытые зоны» подрезает клиентуру? Стало ли лучше?

«Хуже, намного-намного хуже, – жалуется даже работник круглосуточного продуктового супермаркета в самой оживленной части. – Они построили огромный пешеходный мост, и он должен был в теории нам помочь, но его полностью завесили, и теперь наш магазин ниоткуда не видно. Выручка уже упала как минимум на 70%».

Бизнесы вокруг трека додавили через мэрию и LVCVA – все не заплатившие лицензионный взнос обязаны закрыть любые террасы и балконы на время проведения активности:

А дороги, параллельные трассе, завесят опускающимися темными занавесками:

Но все-таки вмешательство в жизнь местных хотя бы постарались сделать поменьше:

«С трафиком было чуть проще, – признал один из таксистов. – Более плавный процесс. Работы по возведению нужных конструкций заняли уже только 2-3 месяца вместо шести. Но цены поражают: мы были на Гран-при Австрии в этом году, и съездить туда оказалось дешевле, чем покупать билет на нормальную трибуну здесь».

«Да, трафик все еще нарушается, – признает работник «Сферы». – Обычную жизнь это нарушает, но все уже не так критично. Думаю, теперь все должно быть в порядке».

Что еще поменяли? Обратили внимание на раздражавшие и отпугивающие местных мелочи. Например, теперь вся зона «за гаражами» гордо называется Plaza вместо традиционного «паддока».

А все из-за массового расстрела (61 убитый, 546 раненых) на бульваре Лас-Вегас Стрип – как раз неподалеку от маршрута «Ф-1» в 2017-м. Его совершил 64-летний Стив Пэддок , и возведение яркого и масштабного строения с этим именем на фасаде вызвало вопросы и неприятие.

Разве что люки залили бетоном заранее!

Что-то сделали для снижения стоимости билетов? Нет – они стали еще дороже, и большинство по-прежнему продается через отельные, клубные и люксовые варианты с ценником до миллиона долларов (совместная программа «Астон Мартин» и одного из роскошных отелей – в комплекте идет даже новенький суперкар марки в собственность!). Однако для покупателей самых дешевых квитков в зону свободного размещения без доступа в фан-зону и к концертам добавили хотя бы «сидячие» места с повышением угла обзора – чтобы можно было хоть что-то увидеть на треке:

Теперь вы бы отдали минимум 100 долларов за попадание в такое место на день практик или 300 долларов за квалификацию?

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press