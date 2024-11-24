Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Хэмилтонf признали лучшим пилотом Гран-при Лас-Вегаса.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Лас-Вегасе Хэмилтон, после неудачи в квалификации, стартовал с 10-й позиции. Но по ходу гонки семикратный чемпион «Формулы-1» продемонстрировал отличный темп, совершил несколько обгонов и финишировал вторым, уступив лишь своему напарнику по команде Джорджу Расселлу .

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен финишировал 5-м и завоевал титул