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Ландо Норрис: «Относительно простой сезон для Ферстаппена. Надеюсь огорчить Макса сильнее в 2025-м»

Норрис рассказал об относительно легком чемпионстве Ферстаппена.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о практически безупречном пилотаже Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в 2024 году.

«Огромные поздравления, он весь год не допускал просчетов, и это его сильная сторона. У него нет недостатков, нет слабых сторон.

У него была быстрейшая машина, и он доминировал в гонках. Когда у него не было быстрейшей машины, он все равно оказывался прямо позади нас и чуть ли не выигрывал гонки. Он просто не проявил недостатков, не провел ни одной плохой гонки – худшим результатом стало пятое место или вроде того.

Он просто пилотировал как Макс – Макс всегда так делает. Идеальные выступления, невозможно ни в чем его упрекнуть.

Я считаю, что для него сезон все равно получился относительно простым. Если бы у нас был болид лучше в начале года, мы бы сильнее сражались и оказали бы большее давление. Пожалуй, мы оказали на него давление, как только смогли. Он допускал ошибки – это показало, что он допускает ошибки. Он допустил некоторые ошибки, однако по ходу сезона их было очень мало – вот что делает его настолько хорошим пилотом.

У него не случалось плохой квалификации, у него не случалось плохой гонки. Худшая гонка была, наверное, в Будапеште, где он все равно стал пятым. Он просто каждый раз выжимает из машины все, и это всегда впечатляет. Всегда есть чему поучиться», – подчеркнул Норрис после Гран-при Лас-Вегаса.

Ландо ответил на вопрос об итогах года для себя:

«Позитивного больше, чем негативного, это точно. Я чувствую, что могу сражаться за чемпионство, могу уверенно об этом заявить. Я знаю, что глубоко внутри у меня есть то, что необходимо.

Безусловно, есть над чем поработать, но я могу бороться с Максом и рад заявить об этом, ведь, думаю, Макс – лучший гонщик в мире и, пожалуй, один из лучших в истории. Многие не согласятся, но я вполне уверенно говорю об этом, что является редкостью.

Я наслаждаюсь борьбой с ним, сражениями колесо в колесо. Наверно, через 20 или 30 лет я буду вспоминать о том, что сражался с таким гонщиком.

Я рад за него. Он заслуживает титул, но, надеюсь, у меня получится сильнее его огорчить в следующем году».

Ландо Норрис: «Идеальный сезон не позволил бы выиграть титул»

Ландо Норрис: «Ферстаппен пилотировал лучше меня и заслужил титул больше, чем кто-либо еще»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Венгрии
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
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