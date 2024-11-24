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Карлос Сайнс о претензиях Леклера: «Не буду обсуждать подобные вопросы с прессой. Это наши внутренние дела»

Сайнс не стал рассказывать о деталях конфликта с Леклером.

Пилот «Феррари» отметил, что собирается обсудить все случившееся с командой и напарником во внутреннем кругу и не выносить спорные ситуации на публику.

После финиша Гран-при Лас-Вегаса Леклер, общаясь с командой по радио, выразил недовольство действиями напарника, который, по его мнению, нарушил внутреннюю договоренность.

«Мы договорились, что я не буду обсуждать подобные вопросы с прессой. Потому что каждый раз, когда мы начинаем болтать по этому поводу, начинается бардак. Я договорился с ним (с Леклером) ничего не говорить прессе и обсудить ситуацию с ним лично.

Это наши внутренние дела. Я никогда не включаю радио, не общаюсь с прессой по подобным вопросам, потому что мне это не нравится. Это не очень приятная ситуация и мне все это кажется совершенно не обязательным.

Еще раз, я не хочу искать виновных, сейчас не время и не место для анализа этой ситуации. На тот момент я уже на протяжении двух кругов подряд просил команду провести пит-стоп. Я знал, что Шарль на тот момент ехал быстрее, я хотел его пропустить, убраться у него с дороги (поехав на пит-стоп). За ним приближался и Хэмилтон, так что я понимал, что скоро может начаться настоящий хаос.

Я хотел сменить шины, потому что у нас были очень большие проблемы с грануляцией покрышек, но мы с этим ничего не делали. Я пробыл на трассе на два круга больше, чем было нужно, а потом, на круге заезда в боксы, мы опять же устроили какой-то бардак.

Так что да, все прошло не очень хорошо и для меня, и для Шарля, я потерял очень много времени. Это была не самая приятная и не самая простая ситуация, но случилось то, что случилось. Вот почему я предпочитаю спокойно проанализировать ситуацию чуть позже, а не сразу высказывать все что думаю, стоя у микрофона», – рассказал Сайнс.

«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoГран-при Лас-Вегаса
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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