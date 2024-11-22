3

«Ламборгини», за которую выступал Квят, покинула WEC

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) опубликовал заявочный лист на сезон-2025.

«Ламборгини», как и ожидалось, завершила выступления как в классе гиперкаров, так и в LMGT3. В высшей категории бренд представлял Даниил Квят. Первый и последний сезон сложился для «Ламборгини» крайне неудачно: экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары лишь раз попал в топ-10 и заработал два очка за сезон.

В «Ламборгини» отмечали, что у компании не хватает ресурсов, чтобы выставить на старт две машины, как требуют правила на 2025 год.

«Астон Мартин» возвращается в главный класс. Также за титул сразятся гиперкары «Порше», «Тойоты», «Феррари», «Кадиллака», «БМВ», «Альпин» и «Пежо» (всего – 18 болидов).

WEC. «Ламборгини» покинет чемпионат после всего одного сезона в серии (Racer)

Даниил Квят: «Цель – победы с «Ламборгини» в WEC в 2025-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
БМВ
Ламборгини
logoАльпин
logoДаниил Квят
Эдоардо Мортара
logoТойота
Пежо
Кадиллак
logoWEC
Мирко Бортолотти
Порше
logoФеррари
logoАстон Мартин
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шарль Леклер: «Как мы и ожидали – при таких температурах у «Феррари» возникли определенные проблемы с прогревом шин»
17 минут назад
Будущему появлению 11-й команды в «Формуле-1» поспособствовал уход из компании Майкла Андретти (Sky Sports)
40 минут назад
Джордж Расселл: «Потрясающий день. Хотел бы сказать почему, но сам почесываю затылок, пытаясь это понять»
58 минут назад
Зак Браун: «Норрису пришлось многое осмыслить. Хаккинен тоже прошел через это»
1сегодня, 10:41
Кристиан Хорнер: «Ред Булл» так и не заставил шины работать на коротких отрезках»
сегодня, 10:13
Оскар Пиастри: «Макларен» будет участвовать в борьбе за самые высокие места»
1сегодня, 09:52
Валттери Боттас: «С 2026 года у меня будут другие пути, будь то в «Формуле-1» или где-нибудь еще»
1сегодня, 09:51
Кристиан Хорнер: «Ред Булл» никак не выиграть Кубок конструкторов без сильных выступлений Переса в последних гонках»
3сегодня, 09:47
Кристиан Хорнер: «Ферстаппену еще не гарантирован титул»
2сегодня, 09:18
Льюис Хэмилтон: «Нужно улучшить гоночный темп, не жертвуя естественной скоростью болида в квалификационном режиме»
сегодня, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото