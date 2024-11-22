«Ламборгини», за которую выступал Квят, покинула WEC
Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) опубликовал заявочный лист на сезон-2025.
«Ламборгини», как и ожидалось, завершила выступления как в классе гиперкаров, так и в LMGT3. В высшей категории бренд представлял Даниил Квят. Первый и последний сезон сложился для «Ламборгини» крайне неудачно: экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары лишь раз попал в топ-10 и заработал два очка за сезон.
В «Ламборгини» отмечали, что у компании не хватает ресурсов, чтобы выставить на старт две машины, как требуют правила на 2025 год.
«Астон Мартин» возвращается в главный класс. Также за титул сразятся гиперкары «Порше», «Тойоты», «Феррари», «Кадиллака», «БМВ», «Альпин» и «Пежо» (всего – 18 болидов).
WEC. «Ламборгини» покинет чемпионат после всего одного сезона в серии (Racer)
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