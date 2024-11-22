«Ламборгини», за которую выступал Квят, покинула WEC

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) опубликовал заявочный лист на сезон-2025.

«Ламборгини», как и ожидалось, завершила выступления как в классе гиперкаров, так и в LMGT3. В высшей категории бренд представлял Даниил Квят. Первый и последний сезон сложился для «Ламборгини» крайне неудачно: экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары лишь раз попал в топ-10 и заработал два очка за сезон.

В «Ламборгини» отмечали, что у компании не хватает ресурсов, чтобы выставить на старт две машины, как требуют правила на 2025 год.

«Астон Мартин» возвращается в главный класс. Также за титул сразятся гиперкары «Порше », «Тойоты», «Феррари », «Кадиллака», «БМВ », «Альпин » и «Пежо » (всего – 18 болидов).

WEC. «Ламборгини» покинет чемпионат после всего одного сезона в серии (Racer)

Даниил Квят: «Цель – победы с «Ламборгини» в WEC в 2025-м»