ФИА ужесточила использование пластин, защищающих планку под днищем, после жалобы «Ред Булл»
Перед Гран-при Лас-Вегаса ФИА выпустила новую техническую директиву, ограничивающую команды в использовании защитных пластин, снижавших износ планки под днищем.
По информации Autosport, Федерация отреагировала на жалобу со стороны «Ред Булл» после Гран-при Сан-Паулу. Ранее правила предоставляли коллективам некоторую свободу в использовании защитных блоков, что позволяло выпускать на трассу болиды с меньшим дорожным просветом.
Считается, что прием использовала «Феррари» и некоторые другие команды, но не другой соперник «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов – «Макларен».
Как пишет Auto Motor und Sport, речь идет о «примерно 50 процентах команд», в том числе о «Мерседесе», «Феррари» и «Хаасе». Скудерия просила ФИА отстрочить вступление в силу директивы до Гран-при Катара, но получила отказ.
«Феррари» пришлось внести изменения перед Гран-при Лас-Вегаса. Незначительно переработать машину был вынужден и «Ред Булл», поддержавший директиву, сообщает The Race.
На прошлогоднем Гран-при США за чрезмерный износ планки дисквалифицировали пилотов «Мерседеса» и «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.
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