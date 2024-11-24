Гельмут Марко: «Принимать решение по составу обеих команд «Ред Булл» будут акционеры после Гран-при Абу-Даби»
Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл» рассказал о том, что после Гран-при Абу-Даби будет проведена оценка сезона, а ее результаты представлены акционерам для изучения. И по решению акционеров составы «Ред Булл» и «РБ» могут претерпеть изменения.
На данный момент контракты на следующий сезон есть у Ферстаппена, Переса и Цуноды. Вероятно, получит место в «РБ» и Лиам Лоусон. В то время как Перес, возможно, свое место еще может потерять.
«После Гран-при Абу-Даби состоится совещание, результаты которого будут представлены акционерам, и уже они будут принимать решение по ситуации с составами пилотов обеих команд на следующий сезон.
Я не знаю точный отрыв на данный момент, но Чеко, как мне кажется, отстает от Макса более чем на 200 очков. И также очевидно, что мы уже не сможем выиграть Кубок конструкторов…Если бы Серхио Перес в общем зачете находился не так далеко от Хэмилтона, Расселла, а может и пилотов «Феррари» или даже «Макларена», то сейчас у нас было бы комфортное преимущество в командном зачете», – рассказал Марко.
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