Кристиан Хорнер: «Ред Булл» не забыл особое крыло для Вегаса, его нет. Деталь подрезали – так делали многие команды»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прояснил ситуацию с неверным выбором заднего антикрыла на Гран-при Лас-Вегаса.
Как ранее подтвердил советник «Ред Булл» Гельмут Марко, в США у команды нет подходящего антикрыла с меньшим углом атаки.
Речь не идет о том, что деталь «забыли», заверил Хорнер. Менеджер также назвал обычной практикой действия механиков в боксах, которые подрезали антикрыло перед третьей тренировкой.
«Ну, знаете, такое бывает… Нет, мы не забыли заднее крыло. Но у нас нет специально сконструированного крыла для очень низкой прижимной силы – фактически для этой трассы и Монцы. Деньги на его создание подпадают под потолок расходов, поэтому приходится выбирать.
В итоге мы подрезали имеющееся крыло ради большей максимальной скорости – так делали многие, многие команды.
[В третьей практике] мы в порядке. Включаются другие режимы двигателя, и картина полностью меняется.
Так что да, мы не забыли наше заднее крыло», – повторил Кристиан.
Подрезка антикрыла, деталь до и после модификации
«Ред Булл» выбрал неверные задние крылья для Вегаса и теряет 0,6 секунды на прямых (AMuS)
Гельмут Марко: «Другие крылья помогли бы «Ред Булл». Нужно улучшить баланс, износ шин – проблема»
Фото: Crash.Net
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