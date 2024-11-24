«Мерседес» сделал 2-й дубль с 2020 года

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон принесли «Мерседесу » дубль на Гран-при Лас-Вегаса, завершив гонку первым и вторым.

Достижение стало первым для команды в нынешнем сезоне. На Гран-при Бельгии пилоты финишировали на тех же позициях, однако затем Расселла дисквалифицировали за недовес.

«Мерседес» завоевал второй дубль с 2020 года. Ранее Расселл и Хэмилтон заняли первые два места на Гран-при Сан-Паулу-2022.

В 2024 году три дубля сделал «Ред Булл » и по одному – «Макларен» и «Феррари ».

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