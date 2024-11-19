Роберт Шварцман попрощался с «Феррари»: «Всегда буду благодарен за каждый круг»
Российско-израильский пилот Роберт Шварцман покинет пост резервного гонщика «Феррари» в «Формуле-1» и будет выступать за «Прему» в «Индикаре» в 2025 году.
Кроме того, Шварцман провел сезон-2024 в WEC за рулем клиентского гиперкара «Феррари» команды «АФ Корсе».
«Выступления за «Феррари» были одними из лучших моментов в моей жизни! Я никогда не забуду то чувство, которое испытал, в первый раз пилотируя болид «Ф-1» Скудерии «Феррари». Я всегда буду благодарен за каждый круг, за каждый опыт – было такой честью работать с одними из наиболее талантливых и умных людей в гонках.
Я знаю, что мое время в команде сделало меня более сильным гонщиком, и я готов взять с собой все эти воспоминания, начиная новое приключение.
Грацие милле всем тифози, которые всегда так поддерживали на протяжении этих лет и, наконец, команде, которая верила в меня, вдохновляла меня и помогала мне пройти этот путь – я поистине благодарен. Скоро увидимся, и форца «Феррари»!» – написал Роберт.
Таланта из Питера так и не взяли в «Ф-1». И он… ушел из «Феррари» покорять главную гонку США!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий