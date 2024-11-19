Роберт Шварцман попрощался с «Феррари»: «Всегда буду благодарен за каждый круг»

Шварцман посвятил пост расставанию с «Феррари».

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман покинет пост резервного гонщика «Феррари» в «Формуле-1» и будет выступать за «Прему» в «Индикаре » в 2025 году.

Кроме того, Шварцман провел сезон-2024 в WEC за рулем клиентского гиперкара «Феррари» команды «АФ Корсе».

«Выступления за «Феррари» были одними из лучших моментов в моей жизни! Я никогда не забуду то чувство, которое испытал, в первый раз пилотируя болид «Ф-1» Скудерии «Феррари». Я всегда буду благодарен за каждый круг, за каждый опыт – было такой честью работать с одними из наиболее талантливых и умных людей в гонках.

Я знаю, что мое время в команде сделало меня более сильным гонщиком, и я готов взять с собой все эти воспоминания, начиная новое приключение.

Грацие милле всем тифози, которые всегда так поддерживали на протяжении этих лет и, наконец, команде, которая верила в меня, вдохновляла меня и помогала мне пройти этот путь – я поистине благодарен. Скоро увидимся, и форца «Феррари»!» – написал Роберт.

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