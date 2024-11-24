Тото Вольфф: «Мерседес» разгромил всех, доминировал, пилотаж Расселла – с другой планеты, снимаю шляпу перед Хэмилтоном»

«Мерседес» заявил, что уничтожил конкурентов в Вегасе.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о дубле на Гран-при Лас-Вегаса: Джордж Расселл одержал победу, Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

«Было бы приятно понимать эти машины, потому что сегодня мы действительно разгромили всех, доминировали. Мы легко могли бы ехать быстрее. В какие-то моменты мы были на две секунды быстрее всех остальных, и я очень доволен – команда это заслужила. Мы так упорно трудились в Бракли, Бриксоурте и здесь, в гоночной бригаде – прекрасный день», – заявил босс.

У Вольффа спросили, имеет ли он в виду, что «Мерседес» не понимает, почему оказался столь быстрым на данной трассе:

«Нет, мы понимаем. Просто, когда конструируешь болид, стараешься сделать так, чтобы он хорошо проявлял себя на любом автодроме.

Похоже, мы очень хороши на высоких скоростях и при холодной погоде с меньшим уровнем сцепления. Этим мы можем гордиться, однако машина не проявляет себя так же здорово, когда становится теплее.

Пилотаж Джорджа был с другой планеты. Он сохранял все под контролем. Его защита против Леклера была впечатляющей, а Льюис прорвался с десятого места на суперсильной машине, финишировав лишь в пяти секундах от Джорджа. Снимаю шляпу».

Льюис Хэмилтон о прорыве с 10-го на 2-е: «Было бы проще простого, если бы я сделал свою работу в квалификации»

«Подумал, что точно заболею, если сделаю это». Расселл передумал праздновать победу в Лас-Вегасе прыжком в фонтан у «Белладжо»