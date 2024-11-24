WRC. Ралли Японии. Невилль стал чемпионом после аварии и схода Тянака
Тьерри Невилль стал чемпионом мира по ралли.
Перед началом финального дня Ралли Японии преимущество Отта Тянака, выступающего за «Хендэ», над ближайшим преследователем, которым был пилот «Тойоты» Элфин Эванс, составляло 38 секунд. И ему нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на титул.
На первом же спецучастке Тянака вынесло с дороги на высокой скорости. В результате полученных повреждений машина не смогла продолжить движение, что обернулось для Тянака сходом.
Тьерри Невиллю («Хендэ») перед началом дня нужно было заработать минимум 2 очка из 12 доступных. Однако после аварии Тянака бельгиец досрочно стал чемпионом и для победы ему даже не обязательно финишировать.
Для Невилля это первый титул чемпиона WRC – ранее он пять раз заканчивал сезон на второй позиции.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт WRC
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