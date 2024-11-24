WRC. Ралли Японии. Невилль стал чемпионом после аварии и схода Тянака

Тьерри Невилль стал чемпионом мира по ралли.

Перед началом финального дня Ралли Японии преимущество Отта Тянака , выступающего за «Хендэ», над ближайшим преследователем, которым был пилот «Тойоты » Элфин Эванс , составляло 38 секунд. И ему нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на титул.

На первом же спецучастке Тянака вынесло с дороги на высокой скорости. В результате полученных повреждений машина не смогла продолжить движение, что обернулось для Тянака сходом.

Тьерри Невиллю («Хендэ») перед началом дня нужно было заработать минимум 2 очка из 12 доступных. Однако после аварии Тянака бельгиец досрочно стал чемпионом и для победы ему даже не обязательно финишировать.

Для Невилля это первый титул чемпиона WRC – ранее он пять раз заканчивал сезон на второй позиции.