Зак Браун: «Хочется врезать по лицу тем, кто говорит, что «Макларен» уже выиграл Кубок конструкторов»

Браун готов ударить за слова о гарантированном титуле «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун предупредил, что преимущество команды над «Феррари» и «Ред Булл » в Кубке конструкторов может быстро исчезнуть.

«Ощущения отличные. Высокое напряжение – я никогда не был в такой ситуации, мы не были в такой ситуации с 1998 года.

36 очков могут испариться за один уик-энд, и есть «Феррари », которая легко может финишировать на первом и втором месте. Все может случиться в городской гонке, как мы видели в Бразилии.

Поэтому, что касается людей, которые говорят о предрешенном исходе, о том, что мы уже выиграли чемпионат, можно сказать, мне хочется врезать им по лицу.

Думаю, многие спрашивали, что мы делаем иначе сейчас – а мы не хотим ничего менять. Мы намерены делать именно то, что привело нас сюда. Работать над каждой отдельной сессией, не витать в облаках – полагаю, мы видели такое с начала года.

Макс [Ферстаппен] выиграл – сколько там – пять, шесть гонок подряд. И фактически все подумали: «О, чемпионат закончен», а теперь мы тут. Это показывает, как быстро все может поменяться. Думать, что дело сделано, пока ты не добрался до конца – большая ошибка.

Так что у меня хорошие ощущения, но мы очень сосредоточены и не станем праздновать, пока, надеюсь, не заслужим право праздновать», – сообщил менеджер перед Гран-при Лас-Вегаса.

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