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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Лас-Вегаса

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 403 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 340

3. Шарль Леклер («Феррари») – 319

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 268

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 259

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 217

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 208

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 152

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 35

11. Юки Цунода («РБ») – 30

12. Пьер Гасли («Альпин») – 26

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

14. Эстебан Окон («Альпин») – 23

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 14

16. Алекс Албон («Уильямс») – 12

17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5

20. Лиам Лоусон («РБ») – 4

21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0

22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

23. Валттери Боттас («Заубер») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 608 очков

2. «Феррари» – 584

3. «Ред Булл» – 555

4. «Мерседес» – 425

5. «Астон Мартин» – 86

6. «Хаас» – 50

7. «Альпин» – 49

8. «РБ» – 46

9. «Уильямс» – 17

10. «Заубер» – 0

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен финишировал 5-м и завоевал титул

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАльпин
logoЛиам Лоусон
logoПьер Гасли
logoВалттери Боттас
logoФранко Колапинто
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logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoНико Хюлькенберг
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