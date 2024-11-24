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«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Леклер был в ярости от действий Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Феррари» после финиша гонки, общаясь с командой по радио, выразил свое недовольство поведением и действиями Карлоса Сайнса, не выбирая выражений.

Проблемой стало то, что после пит-стопов команда попросила Сайнса не атаковать Леклера, однако испанец не послушался и нарушил договоренность.

Между Леклером и командой на круге возвращения в боксы состоялся следующий диалог.

– Подбери [резиновые «червячки» вне траектории], пожалуйста.

– Да, да, как скажешь, всегда пожалуйста, как и всегда.

Шарль, ты сделал свою работу. Спасибо.

– Ну да, ну да. Я свою работу сделал. Но знаете, быть вежливым каждый ###### раз, каждый ##### раз мне надоело. Это каждый раз бьет именно по мне. И дело не в том, чтобы быть вежливым и хорошим. Дело в уважении. Я знаю, что должен заткнуться…

– Шарль, Шарль…

– Но каждый раз происходит одно и то же. О господи боже, #####.

– Ладно. Как бы там ни было, ты все сделал правильно, сработал на команду. И чуть-чуть прибавь в скорости, пожалуйста.

– Да, да. Каждый ##### раз. А, радио включено? Простите, это было не очень хорошо.

После финиша в интервью Леклер также прокомментировал ситуацию:

«Я недоволен Карлосом, но не собираюсь вдаваться в детали. Почему? Потому что мы всегда проговариваем подобные моменты перед гонкой, и потом почему-то только я соблюдаю все эти договоренности. С этого момента я буду думать только о себе. Очень жаль, что сегодня я не смог отыграть у Норриса больше очков».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
logoШарль Леклер
logoФеррари
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