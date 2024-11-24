«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса
Пилот «Феррари» после финиша гонки, общаясь с командой по радио, выразил свое недовольство поведением и действиями Карлоса Сайнса, не выбирая выражений.
Проблемой стало то, что после пит-стопов команда попросила Сайнса не атаковать Леклера, однако испанец не послушался и нарушил договоренность.
Между Леклером и командой на круге возвращения в боксы состоялся следующий диалог.
– Подбери [резиновые «червячки» вне траектории], пожалуйста.
– Да, да, как скажешь, всегда пожалуйста, как и всегда.
– Шарль, ты сделал свою работу. Спасибо.
– Ну да, ну да. Я свою работу сделал. Но знаете, быть вежливым каждый ###### раз, каждый ##### раз мне надоело. Это каждый раз бьет именно по мне. И дело не в том, чтобы быть вежливым и хорошим. Дело в уважении. Я знаю, что должен заткнуться…
– Шарль, Шарль…
– Но каждый раз происходит одно и то же. О господи боже, #####.
– Ладно. Как бы там ни было, ты все сделал правильно, сработал на команду. И чуть-чуть прибавь в скорости, пожалуйста.
– Да, да. Каждый ##### раз. А, радио включено? Простите, это было не очень хорошо.
После финиша в интервью Леклер также прокомментировал ситуацию:
«Я недоволен Карлосом, но не собираюсь вдаваться в детали. Почему? Потому что мы всегда проговариваем подобные моменты перед гонкой, и потом почему-то только я соблюдаю все эти договоренности. С этого момента я буду думать только о себе. Очень жаль, что сегодня я не смог отыграть у Норриса больше очков».
Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона
Ферстаппен добил сомнения в величии: вывез четвертый титул «Ф-1» без суперболида – на гении
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий