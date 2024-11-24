Ландо Норрис: «Ферстаппен пилотировал лучше меня и заслужил титул больше, чем кто-либо еще»

Норрис поздравил Ферстаппена с титулом.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис , финишировавший шестым на Гран-при Лас-Вегаса, высказался о четвертом титуле соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Поздравляю Макса. Мы знали, что чемпионат на 100 процентов закончен, хотя всегда остается маленькая надежда. Но он провел невероятный сезон.

Макс заслужил победу, он пилотировал лучше меня в нынешнем сезоне и заслужил это больше, чем кто-либо еще. У Макса просто нет слабых мест. Когда у него лучший болид, он доминирует, когда лучшей машины нет, он всегда на уровне.

Он осложнял мне жизнь. Уверен, временами мы тоже осложняли ему жизнь. Но он выступил лучше, и, конечно, большие поздравления ему. Это главное.

В гонке у нас был плохой темп, плохое сцепление, плохая работа с шинами, в целом плохой уик-энд для нас», – отметил британец в эфире F1 TV.

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