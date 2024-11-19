Отец Переса о Ральфе Шумахере: «Не знаю, был ли он влюблен в Чеко, журналист ли он, женщина или мужчина»

Перес-старший резко раскритиковал Ральфа Шумахера и прессу.

Мексиканский политик Антонио Перес Гарибай, отец Серхио «Чеко» Переса, потребовал извинений от СМИ, которые сообщали о скором разрыве между пилотом и «Ред Булл».

Кроме того, Антонио высказался об экс- гонщике «Формулы-1» Ральфе Шумахере , который заявил, что Перес «не проедет ни метра» в следующем году за «Ред Булл», а также допустил уход пилота по ходу сезона-2024. Немецкий эксперт летом объявил, что находится в однополых отношениях.

«Многочисленные издания говорили, что [Чеко] не будет гоняться уже в Мексике или что он попрощается в Мексике. Что ж, они должны по меньшей мере извиниться.

Есть гонщик, выступавший в «Формуле-1», который теперь стал журналистом. Он сначала объявил, что Чеко уже ушел из «Ред Булл», а через несколько недель вышел из шкафа. Не знаю, был ли он влюблен в Чеко.

Происходит много странных вещей – не знаешь, он журналист, женщина или мужчина, но его слова под сомнением. Не из-за Чеко Переса, а из-за его [бывшей] жены, из-за того, что она сказала», – заявил Перес Гарибай в интервью ESPN México.

Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»

Ральф Шумахер: «Перес не проедет ни метра в «Ред Булл» в 2025-м. Не думаю, что он даже закончит сезон-2024»