«Подумал, что точно заболею, если сделаю это». Расселл передумал праздновать победу в Лас-Вегасе прыжком в фонтан у «Белладжо»

Рассел после победы удержался от соблазна прыгнуть в фонтан у «Белладжо» .

Пилот «Мерседеса » рассказал, что на эмоциях после победы на Гран-при Лас-Вегаса ему в голову пришла мысль отпраздновать свой успех, искупавшись в знаменитом фонтане, расположенном около казино-отеля «Белладжо». Именно там, в непосредственной близости от фонтана, проходили первые интервью призеров гонки вскоре после финиша.

Однако Расселл вовремя передумал, поняв, что с учетом холодной погоды (на момент финиша гонки температура в Неваде опустилась ниже отметки в 10 градусов) почти наверняка в итоге заболеет.

«Вообще мне очень хотелось это сделать! Но после гонки мне было так холодно, что я подумал, что точно потом заболею, если сделаю это.

На самом деле в прошлом году, в это же время [после Гран-при Лас-Вегаса] я действительно заболел, у меня была пневмония, и после этапов в Вегасе и Абу-Даби я продолжил болеть, а выздоровел только к середине февраля.

Так что я подумал, что мне очень хочется это сделать, но потом вспомнил, с какими трудностями столкнулся год назад», – рассказал Расселл.

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