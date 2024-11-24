Фредерик Вассер о конфликте Леклера и Сайнса: «Все обсудим внутри команды, проблемой это не станет»

Вассер спокоен относительно конфликта Леклера и Сайнса.

Руководитель «Феррари » рассказал, что подробно обсудит с гонщиками то, как прошел Гран-при Лас-Вегаса, и команда разберет все спорные ситуации.

Леклер остался очень недоволен тем, что Сайнс атаковал его и совершил обгон после пит-стопа, хотя, по его словам, перед гонкой в «Феррари» обсуждали действия команды в подобных моментах. И что Карлос нарушил командный приказ.

Сам Сайнс после финиша в общении с журналистами заявил, что не собирается обсуждать внутренние дела команды на публике.

«Нет, я не обеспокоен. Опять же, как мне кажется, это все та же история – гонщики либо высказываются и дают комментарии, либо нет. Пилоты, выражая свое мнение (в общении с командой по радио на круге возвращения в боксы), не всегда видят общую картину. Мы все обсудим внутри команды, никаких проблем не будет.

Нам нужно было избежать борьбы [между напарниками], при этом на стартовом отрезке главной задачей было беречь шины.

На самом деле, дело скорее больше в том, что ситуация и правда была непростой для всех ее участников, но мы в любом случае уже сегодня все обсудим. Проблемой это не станет.

Когда мы обсуждали выбор момента для пит-стопа Карлоса Сайнса (испанец настаивал, что его нужно было провести раньше на 2-3 круга), я объяснял ему, что он еще находится «в тени» Лоусона, а возможно и Цуноды (Сайнс бы оказался позади них по возвращении на трассу). Карлос хотел провести пит-стоп, мы хотели оставить его на трассе.

Мы обсуждали ситуацию, и в процессе нам также нужно было как-то разменять позиции пилотов, так что возник небольшой хаос. Но когда пилоты находятся за рулем болидов на трассе, у них всегда есть собственное виденье ситуации», – рассказал Вассер .

«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Карлос Сайнс о претензиях Леклера: «Не буду обсуждать подобные вопросы с прессой. Это наши внутренние дела»