«Альпин» показала «полностью розовую» ливрею на конец сезона

«Альпин» продемонстрировала специальную расцветку на заключительные этапы 2024 года – Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби .

Французы будут использовать «полностью розовую» ливрею, созданную вместе с титульным спонсором BWT.

«Рено» поставит моторы «Мерса» команде «Ф-1». Хватит смеяться – последний шанс на успех же!

Фото: соцсети команды «Альпин»