«Альпин» показала «полностью розовую» ливрею на конец сезона
«Альпин» продемонстрировала специальную расцветку на заключительные этапы 2024 года – Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби.
Французы будут использовать «полностью розовую» ливрею, созданную вместе с титульным спонсором BWT.
«Рено» поставит моторы «Мерса» команде «Ф-1». Хватит смеяться – последний шанс на успех же!
Фото: соцсети команды «Альпин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости