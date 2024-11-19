Фото
0

«Альпин» показала «полностью розовую» ливрею на конец сезона

«Альпин» продемонстрировала специальную расцветку на заключительные этапы 2024 года – Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби.

Французы будут использовать «полностью розовую» ливрею, созданную вместе с титульным спонсором BWT.

«Рено» поставит моторы «Мерса» команде «Ф-1». Хватит смеяться – последний шанс на успех же!

Фото: соцсети команды «Альпин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoстиль
logoАльпин
logoГран-при Катара
logoГран-при Лас-Вегаса
ливреи
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Феррари» представила комбинезоны, вдохновленные пустыней Мохаве
342 минуты назадФото
Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»
17сегодня, 09:34
Гидо ван дер Гарде: «Ферстаппен выступает еще лучше, когда злится»
сегодня, 08:59
Актриса Сидни Суини проехалась за рулем болида NASCAR: «Это было классно!»
1сегодня, 08:40Кино
Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Мартин – чемпион MotoGP, «Альпин» с моторами «Мерседеса», смена гоночного директора «Ф-1», анонс исторического шоу и другие новости автоспорта за неделю
вчера, 18:45
Академия «Ф-1» представила календарь на сезон-2025
вчера, 16:49
Главный инженер «Ред Булл» о болиде 2025 года: «Гарантирую, все мы будем нервничать перед началом тестов»
7вчера, 16:19
Промоутер Гран-при Монако: «В итоге в календаре «Ф-1» останется 2-3 европейских гонки»
12вчера, 15:06
Дату проведения Гран-при Канады перенесут на май – этап поставят в паре с Гран-при Майами
1вчера, 14:09
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото