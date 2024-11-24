«Феррари» до 24 очков сократила отставание от «Макларена» в Кубке конструкторов

«Феррари » продолжает сражаться за командное чемпионство.

По итогам Гран-при Лас-Вегаса Карлос Сайнс стал третьим, Шарль Леклер – четвертым, а пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали шестым и седьмым.

Скудерия отыграла 12 очков у лидеров сезона, теперь отставание от «Макларена » составляет 24 балла (584 против 608).

«Ред Булл» выступил еще хуже, заработав лишь 11 очков. Действующие чемпионы проигрывают «Макларену» 53 балла за два этапа до конца сезона «Формулы-1».

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