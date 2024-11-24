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«Феррари» до 24 очков сократила отставание от «Макларена» в Кубке конструкторов

«Феррари» продолжает сражаться за командное чемпионство.

По итогам Гран-при Лас-Вегаса Карлос Сайнс стал третьим, Шарль Леклер – четвертым, а пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали шестым и седьмым.

Скудерия отыграла 12 очков у лидеров сезона, теперь отставание от «Макларена» составляет 24 балла (584 против 608).

«Ред Булл» выступил еще хуже, заработав лишь 11 очков. Действующие чемпионы проигрывают «Макларену» 53 балла за два этапа до конца сезона «Формулы-1».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2024

«Ред Булл» завоевал восьмой титул в зачете пилотов и обогнал «Уильямс»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoРед Булл
logoФеррари
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