Леклер за штурвалом боевого истребителя – 😈 Трюки зрелищнее «Ф-1», «кабина – как мой болид»

А вы помните, насколько пилот «Феррари» Шарль Леклер безумно смелый и по-хорошему сумасшедший? Нынешней осенью он это опять доказал – на время сменил болид, развивающий скорость до 360 км/ч, на истребитель с максималкой в 2,2 тысяч км/ч. Все благодаря сотрудничеству французского телеканала Canal+ (главного вещателя «Ф-1» в регионе) и ВКС Франции – и как только Скудерия его отпустила?.

Согласие Леклера же даже не ставилось под сомнение, ведь оль пилотом самолета – давняя мечта №16. Он даже занялся обучением и полевыми испытаниями на гражданских версиях!

В январе 2023 года Шарль дал большое интервью журналу SportWeek, издаваемому итальянской La Gazzetta Dello Sport, и рассказал о романтичной страсти :

«Я уже взял пару уроков [пилота]. У меня на счету сейчас где-то 11-13 часов полетов. Скажем так, я освоил основы. Но пришлось взять перерыв. Надеюсь, смогу продолжить по ходу 2023 года. Нужно изучить огромный объем теории, мне же, понятное дело, больше нравятся практические занятия».

Причем удивительно, что у Шарля в принципе возникла идея получить лицензию, учитывая признание:

«Мне нравится тест на крен самолета (тест заключается в том, чтобы удерживать штурвал по центру при последовательных отклонениях курса на 30 градусов влево и вправо), а также нравится проводить предполетную проверку. К слову, вообще я всегда боялся летать… Хотя за жизнь я совершил бесчисленное число перелетов, я никогда не чувствовал себя спокойно. Теперь же, зная о том, что делают пилоты, о всех вариантах, предусмотренных на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, я чувствую себя намного спокойнее и увереннее».

Но одно дело – управлять крылатым аналогом гражданской «малолитражки», и совсем другое – полноценным боевым истребителем из парка военных сил НАТО: «Какую невероятную возможность мне дал Canal+ – пилотировать такую машину. Сравнить ощущения с тем, что я обычно испытываю в болиде «Формулы-1», было чем-то особенным». Леклеру предоставили действующий истребитель четвертого поколения ВКС Франции «Рафаль» на два дня – а французский телеканал тщательно снимал процесс для документалки о том, насколько гоночные пилоты могут быть пилотами реальными.

В 7:27 утра Шарль Леклер на частном джете стартовал из Ниццы на базу ВКС Франции. Звезда «Феррари» предвкушала новый опыт: №16 при взлете даже шутил, что сейчас в данный момент он себя чувствует как будто бы уже находится в истребителе.

Спустя час и четырнадцать минут монегаска доставили в Сен-Дизье, где располагается авиабаза Сен-Дизье-Робинсон и где базируются французские истребители «Рафаль». «Это огромная честь быть здесь», – поприветствовал Шарль встречающих. Его сразу же познакомили с двумя инструкторами, к которым он поступил в распоряжение – с капитаном Валентеном и лейтенантом Себастьеном.

Первая остановка – медобследование. Перед тем, как посадить Леклера в сверхзвуковой самолет и подвергнуть его серьезным перегрузкам, должны были убедиться, что у него в порядке со здоровьем. Зрение, легкие, слух – теперь про Шарля знают все. Когда монегаска спросили, допустили ли его, он отшутился: «Готов к полетам, но не к гонке. Буду как сумасшедший делать всякие сумасшедшие вещи».

Вторая – Шарлю обязаны были выдать все необходимое оборудование: костюм, шлем, маску для дыхания. Леклер сразу заметил, что на базе подготовились, так как выделили ему отдельное место для переодевания и даже сделали именную табличку. «Теперь у меня все есть. Кроме самолета», − снова пошутил пилот «Ф-1».

«Это не такой костюм, как у меня во время гонок. Благодаря Canal+ сегодня у меня будет возможность сделать нечто особенное: я полечу... ну как я, буду с тем, кто будет управлять самолетом. Может мне даже передадут управление! Это истребитель, мой первый раз!»

Шарля не просто взяли и усадили в истребитель четвертого поколения: все-таки предшествовала подготовка. Для пилота «Феррари» провели инструктаж о том, как правильно катапультироваться при экстренной ситуации, затем предоставили авиатренажер, чья кабина максимально приближена к реальному самолету. Шарль сказал, что сегодня ему дали много ценной информации, которая поможет ему, если что-то пойдет не так.

«Надеюсь, что все будет в порядке. Здесь все так похоже на мой кокпит «Ф-1», только у нас поменьше свободного места. Здесь тоже много кнопок, которые я не понимаю. Немного напомнило мне мои первые круги в «Формуле-1», тогда была похожая ситуация. Буду пытаться запомнить, но надеюсь к концу дня буду знать всего 1% от всех этих кнопок, но, по крайней мере, самые важные. Те, что будут полезны во время полета».

Такой серьезный подход точно не был лишним. В августе 2024 года два «Рафаля» с авиабазы в Сен-Дизье выполняли тренировочный полет и столкнулись в воздухе. Не все пилоты успели или смогли катапультироваться.

После теории − практика. В жизни Шарля появился еще один тренажер, который нельзя недооценивать, но который никому не пожелаешь использовать – система катапультирования. Леклера усадили в такой и уже не на видео, а на живом примере показали, за что нужно дергать, как управлять парашютом в воздухе.

Третья − симулятор. Наконец монегаска еще больше приблизили к настоящей боевой летающей машине. «Это просто процедура, да и я наконец полечу», − поделился ожиданиями от еще одного этапа Шарль. Симулятор истребителя максимально приближен к реальному поведению, а кабина точно повторяет настоящую. Леклер смог самостоятельно управлять самолетом и отметил, что ручка управления очень чувствительная.

Пилот «Феррари» смог не только совершить взлет, несколько пилотажных фигур, но даже самостоятельно приземлиться. Последнее его впечатлило больше всего и он назвал приземлением прекрасным.

Некоторая бюрократия связанная с тем, что Шарль успешно прошел инструктаж, здоров и допущен к полетам и... Вот он уже готов залезать в истребитель. Леклер неслабо воодушевлен и ему не терпится сделать это побыстрее.

В 14:34 Шарль Леклер вместе с инструкторами уже шел к ангару. На всю подготовку потребовалось около шести часов и наконец монегаск смог увидеть «железную птицу» – французский истребитель четвертого поколения «Рафаль». Это один из двух основных самолетов этого типа, стоящих на вооружении ВКС Франции (второй − «Мираж 2000»). Не обошлось без кинематографической проходки по взлетно-посадочной полосе в стиле «Топ Ган», но сделали это действительно красиво.

Когда Шарль оказался в кабине «Рафаля», то сразу уточнил, есть ли какие-то кнопки, которые ему ни в коем случае не стоит трогать. «Ручку катапультирования, конечно», − ответил ему лейтенант Себастьен.

Леклера не просто «покатали на самолете»: он был в звене из двух истребителей и оба одновременно дозаправили в воздухе c помощью современного Airbus A330-200 Phoenix. Когда «Рафаль» Шарля только приближался к самолету-заправщику, монегаску стало интересно, влезет ли их самолет в грузовой отсек Airbus. «Полностью нет, не пройдем по ширине, по длине точно войдем», − утолил интерес Себастьен.

После Леклера ждал сюрприз: пилот истребителя долетел до южного побережья Франции, в родной для Шарля Монако. И началась целая экскурсия: «здесь старый дом моего детства, справа было поле, конечно же, для гольфа» и «это дом». Пейзажи Монако с высоты птичьего полета завораживают, и пилот «Феррари» не уставал раздавать комплименты.

В 19:15 оба самолета вернулись на базу в Сен-Дизье. Шарль Леклер выглядел измотанным, но счастливым. «Это было незабываемо, очень круто. Чувствую себя уставшим и мне тяжело из-за больших перегрузок. Они не такие, какие испытываю в болиде «Формулы-1». Сила G была более вертикальной. Теперь все, что я хочу − это есть и спать, как ребенок».

Куда после приземления отправился перекусить пилот «Ф-1»? Конечно же в «МакДональдс». Заказал картошку фри, колу без сахара, а потом даже сделал совместное фото с местным. Мужчина не мог поверить, что Леклера занесло в такие дали и несколько раз переспрашивал, точно ли он Шарль.

Леклер выспался и признался, что во время полета потерял много жидкости, в кабине было холодновато, и в отличие от болида «Ф-1», в кабине истребителя воды нет.

Во второй день Леклер уже был не просто туристом: ему разрешили управлять «Рафалем».

«Ощущение, что я в видеоигре. Я могу делать то, что хочу, или нет?» − на всякий случай поинтересовался Шарль. «Да, вперед, ты можешь немного повеселиться. Если хочешь сделать некоторые элементы аэробатики, вперед. Для этого у нас есть свободное пространство», − ответил ему первый пилот Валентен.

После «Рафаль» разогнали до скорости выше скорости звука и перегрузки почти в 9G – 8,2. На пике Валентен попросил Шарля немного откинуть голову назад, чтобы проще было переносить нагрузку. Реакция Леклера получилась только звуковой, но он явно был доволен происходящим.

Второй день для Шарля Леклера получился более захватывающим и продуктивным. Сразу после приземления по свежим следам монегаск кратко описал, что он чувствует.

«Невероятно. Вчера мне, если честно, было немного не по себе, ведь я привык к той силе G, которая есть в «Формуле-1». Думаю, там показатели в районе пяти, но на очень короткий промежуток времени. Тут же подо мной был зверь и мы перешли на 8,5G. И это было довольно продолжительно, что чрезвычайно, чрезвычайно утомительно и, в то же время, особенно. За последние два дня у меня было столько сумасшедших моментов: от дозаправки в воздухе до полета прямо над Монако, а потом управление самолетом на низкой высоте, когда я делал с ним все, что захочу. Пилоты были очень милы и предоставили мне полную свободу. Большое спасибо Canal+ за то, что они сделали это возможным! И ВКС Франции, конечно. Мне очень повезло быть пилотом «Ф-1», и повезло, что у меня есть такие возможности. Так что, да, да, да, что за невероятные дни!»

Во время гонок в зависимости от конфигураций трасс гонщики испытывают довольно серьезные перегрузки, но они очень краткосрочные. Это определенно тяжело, так как заезд длится более полутора часов, но выматывает меньше. В истребителе нагрузка на тело идет практически постоянно из-за очень высокой скорости, а если пилот переходит на сверхзвук или делает аэробатические трюки, то количество G только растет. Так что вместо обычных съемочных дней вышли два полноценных тренировочных с расширением границ возможностей – и они в будущем могут оказаться крайне полезными: ведь в прошлом году Леклер вырвал подиум в Вегасе космоналетом на Переса с поздним торможением под перегрузкой 7G . Такие показатели уже выглядели запредельными, и эксперты сочли, будто Шарль совершил невозможное – а теперь он знает, что может атаковать еще мощнее.

Эстестически же можно назвать такое даже ментальной перезагрузкой: например, Шарль явно видел родное Монако с высоты птичьего полета, но из обычного гражданского самолета, где он был простым пассажиром. Здесь же он хоть и не управлял боевой машиной, но был в ее кабине и получил новые ощущения.

У всех подобных затей явно благие цели и все стороны получают от происходящего максимальную отдачу.

Летом прошлого года подобный опыт был у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, только летал он над родной Великобританией, а предоставили ему не французский «Рафаль», а британский «Тайфун» – Eurofighter Typhoon FGR4.

А уже бывший гонщик «Ф-1» Ромен Грожан в январе 2023-го хвастался покупкой собственного самолета , причем за штурвалом он сам! Правда, здесь немного другой кейс: французошвейцарец выступал в американском «Индикаре», а по США проще и быстрее иногда перелать на личном маленьком самолете, когда гонки проходят уик-энд за уик-эндом – расстояния огромные, и так меньше сил и энергии уходит на путешествия обычными авиалиниями.

Леклер же задал планку, которую кажется, нескоро перебьют. Как минимум потому, что команды вряд ли пустят!

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Фото: instagram.com/antoinetruchet