Серхио Перес: «Не согласен с комментариями отца о Ральфе Шумахере, это ошибка»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил несогласие со словами своего отца – мексиканского политика Антонио Переса Гарибая – о Ральфе Шумахере.
Перес-старший потребовал извинений от прессы, допустил, что эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» был «влюблен» в Серхио, а также сообщил, что не знает, является ли Ральф журналистом, мужчиной или женщиной.
«Я не согласен ни с какими из его комментариев. Он допустил ошибку в этом плане, я не разделяю его взгляды.
Но в то же время я не контролирую то, что он говорит, я контролирую только свои слова. Важно, чтобы происходящее на трассе оставалось на трассе. Вот как я смотрю на ситуацию, и мы всегда должны служить примером остальному миру», – заявил Чеко Sky Sports перед Гран-при Лас-Вегаса.
Отец Переса о Ральфе Шумахере: «Не знаю, был ли он влюблен в Чеко, журналист ли он, женщина или мужчина»
Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»
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