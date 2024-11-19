«Феррари» представила комбинезоны, вдохновленные пустыней Мохаве
«Феррари» показала особые комбинезоны Шарля Леклера и Карлоса Сайнса для Гран-при Лас-Вегаса.
«Привнося солнце пустыни в «Ф-1», – написала команда.
Ранее было объявлено о линейке одежды и обуви Desert Sun («солнце пустыни»), созданной «Феррари» и Puma. Коллекция «вдохновлена яркой энергией Лас-Вегаса и суровой красотой пустыни Мохаве».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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